Ahmet Ağaoğlu: İnsanın içinden futbol konuşmak gelmiyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip evinde 2-1'lik skorla kazandı ve avantajı kaptı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce şehidimiz var. Trabzonlu bir kardeşimiz .Başımız sağ olsun. Bugünlerde insanın içinden ne futbol, ne oyun konuşmak geliyor. Maçın 20. dakikasıydı haber bize ulaştığı zaman. Askerlerimiz bizim için, omuzlar üzerinde başımız dik dursun, hür bağımsız bir yaşam sürelim diye canını feda eden askerlerimizi Allah rahmet eylesin, gazilerimize şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah kazanır ve yolumuza devam ederiz"

Fenerbahçe ile oynanan maçı değerlendiren Ağaoğlu, "Netice itibariyle iki ayaklı bir maçın ilk ayağı. 2-1 kupa maçlarında avantaj değil ama dezavantaj da değil. Her şey 22 Nisan'da Saraçoğlu'nda belli olacak. İnşallah maçı kazanır yolumuza devam ederiz" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Son olarak İdlib'te şehit olan askerlerimiz hakkında konuşan Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Özellikle bizim yaş grubumuzda babası, dedesi şehit veya gazi olmayan çok azdır. Her tarafı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda askerlerimizin verdiği mücadelenin farklı şeyler ifade etmesi lazım. 35-36 şehit verdik. Bunlar Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Sivaslı, Antalyalı, Malatyalı ve Erzurum'luydular. Bu insanlar bu vatan için canlarını verirken Antep, Sivas, Erzurum, Göztepe ayrımı yapmadılar ve canlarını verirken bunları düşünmediler. Bizler de futbol adamı olarak şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günlerde yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım.

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