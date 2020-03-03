03 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: İnsanın içinden futbol konuşmak gelmiyor

İnsanın içinden futbol konuşmak gelmiyor
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 Giriş Tarihi: 03.03.2020

yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip evinde 2-1'lik skorla kazandı ve avantajı kaptı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Başkanı önemli açıklamalarda bulundu.

Yarı Final ilk maçında , sahasında 'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Başkanı , A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce şehidimiz var. Trabzonlu bir kardeşimiz .Başımız sağ olsun. Bugünlerde insanın içinden ne , ne oyun konuşmak geliyor. Maçın 20. dakikasıydı haber bize ulaştığı zaman. Askerlerimiz bizim için, omuzlar üzerinde başımız dik dursun, hür bağımsız bir yaşam sürelim diye canını feda eden askerlerimizi Allah rahmet eylesin, gazilerimize şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

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"İnşallah kazanır ve yolumuza devam ederiz"

Fenerbahçe ile oynanan maçı değerlendiren Ağaoğlu, "Netice itibariyle iki ayaklı bir maçın ilk ayağı. 2-1 kupa maçlarında avantaj değil ama dezavantaj da değil. Her şey 22 Nisan'da Saraçoğlu'nda belli olacak. İnşallah maçı kazanır yolumuza devam ederiz" dedi.

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Birlik ve beraberlik vurgusu

Son olarak İdlib'te şehit olan askerlerimiz hakkında konuşan Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Özellikle bizim yaş grubumuzda babası, dedesi şehit veya gazi olmayan çok azdır. Her tarafı şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda askerlerimizin verdiği mücadelenin farklı şeyler ifade etmesi lazım. 35-36 şehit verdik. Bunlar Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Sivaslı, Antalyalı, Malatyalı ve 'luydular. Bu insanlar bu vatan için canlarını verirken Antep, , Erzurum, ayrımı yapmadılar ve canlarını verirken bunları düşünmediler. Bizler de futbol adamı olarak şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günlerde yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım.

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