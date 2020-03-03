03 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken kare! Uğurcan ve Abdülkadir Yanal'ın yanına gelip...

O an objektiflerden kaçmadı! Uğurcan ve Abdülkadir, Yanal'ın yanına gelip...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

yarı final ilk maçında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili futbolcular ve , mücadele öncesi sarı-lacivertli takımla son maçına çıkan teknik direktör 'ı ziyaret etti.

yarı final ilk karşılaşmasında , 'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi gözler, takımının başında son kez maça çıkan 'ın üzerindeydi... Düşünceli ve morali bozuk görünen tecrübeli teknik adam A Spor'a özel yaptığı açıklamada, "Yönetimin ricası ile bu maça çıkma kararı aldım" demişti.

UĞURCAN VE ABDÜLKADİR'DEN YANAL'A ZİYARET

Maç öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi 'nda yeşil sahaya ayak basan tecrübeli teknik adamın yanına Trabzonsporlu oyunculardan ile geldi. Yanal ile bir süre sohbet eden iki yıldız oyuncu daha sonra takım arkadaşlarının yanına döndü.


Trabzonspor ve Fenerbahçe'den anlamlı hareket haberin devamı

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