Fenerbahçe'de savunma hattı çöktü
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekipte Simon Falette şoku yaşandı. Fransız stoperin 7. dakikada sakatlanarak oyunu terk etmesiyle sarı lacivertlilerin savunmasında hiçbir futbolcu kalmadı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadeleye stoper olarak orta sahadan devşirme Jailson ile ara transfer döneminde transfer edilen Simon Falette ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Karşılaşmanın 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Falette sonrası Fenerbahçe'nin savunması tamamen çökmüş oldu.
Sarı lacivertlilerde maç öncesi yapılan açıklamada Serdar Aziz'in sakatlığı olduğu için sahada olmayacağı belirtilirken mücadeleye yedek kulübesinde başlaması beklenen tek stoper Simon Falette, ilk 11'de başlamıştı.
SOL BEKTE DE DURUM FARKSIZ
Fenerbahçe savunmanın sol tarafında da sorun yaşıyor... Sakat olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte Deniz Türüç forma giyerken, daha önce bu bölgede oynayan Nabil Dirar da sakat olduğu için sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer almıyor.
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