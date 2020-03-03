03 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de savunma hattı çöktü

Fenerbahçe'de savunma çöktü
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 Giriş Tarihi: 03.03.2020

yarı final ilk maçında Trabzonspor'a ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekipte Simon Falette şoku yaşandı. Fransız stoperin 7. dakikada sakatlanarak oyunu terk etmesiyle sarı lacivertlilerin savunmasında hiçbir futbolcu kalmadı.

çeyrek final ilk karşılaşmasında , Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadeleye stoper olarak orta sahadan devşirme Jailson ile ara transfer döneminde transfer edilen Simon Falette ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Karşılaşmanın 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Falette sonrası Fenerbahçe'nin savunması tamamen çökmüş oldu.

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Sarı lacivertlilerde maç öncesi yapılan açıklamada 'in sakatlığı olduğu için sahada olmayacağı belirtilirken mücadeleye yedek kulübesinde başlaması beklenen tek stoper Simon Falette, ilk 11'de başlamıştı.

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SOL BEKTE DE DURUM FARKSIZ

Fenerbahçe savunmanın sol tarafında da sorun yaşıyor... Sakat olan 'ın yerine sol bekte Deniz Türüç forma giyerken, daha önce bu bölgede oynayan Nabil Dirar da sakat olduğu için sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer almıyor.

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