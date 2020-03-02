Yenilmez Hüseyin Çimşir
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 6 lig maçında 5 zafer, 1 beraberlik gördü. Fenerbahçe ve Sivasspor galibiyetleri tattı. Beşiktaş deplasmanından puanla döndü.
Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldıktan sonra göreve gelen Hüseyin Çimşir ciddi bir başarı yakaladı. Bordo-mavililerin başında 6 lig karşılaşmasına çıkan 40 yaşındaki genç çalıştırıcı hiç mağlubiyet almadı. 5 kez sahadan 3 puanla ayrılan Çimşir, sadece 1 kez beraberlik gördü. Fenerbahçe, Sivasspor gibi şampiyonluğa oynayan direkt rakiplerini mağlup eden Karadeniz temsilcisi, Çimşir yönetiminde zorlu Beşiktaş deplasmanından da 1 puan çıkarmayı başardı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor fileleri 19 kez sarstı. Sadece 6 gole izin verdi. Taraftarın Hüseyin Çimşir'e olan güveni de tam anlamıyla oturdu. Devre arasında Chelsea'nin yardımcı hocası Eddie Newton'ın da Çimşir'in ekibine katılması genç hocanın işini kolaylaştırdı. Çimşir, Newton ve Muzaffer Bilazer'in analizleriyle her rakibi çözüyor.
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