Sihirbaz Nwakaeme bonusu kaptı

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 5 golle devirdiği maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Anthony Nwakaeme müthiş bir futbol sergilemişti. 1 gol atan, 2 asist yapan, Sosa'nın attığı penaltıyı da alan 'Sihirbaz' lakaplı Nijeryalı kanat oyuncusu geçen yıl olduğu gibi bu sezon da başarı bonusunu cebine koydu.

Sözleşmesinde en az 10 gol, 10 asiste ulaştığı sezonlarda 115 bin euro ekstra para alan 30 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu rakamları buldu. Tüm kulvarlarda toplam 12 gol atıp, 11 asist yapan Nwakaeme yıllık maaşına ekstra 115 bin euro daha ekledi. Bordo-mavili camia da tecrübeli ismin performansından çok memnun. Kariyerini Fırtına'da tamamlamasını istiyorlar.

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