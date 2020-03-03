03 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Sihirbaz Fotomaç okuyor

Sihirbaz Fotomaç okuyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

'un yıldızı, 5-2 kazandıkları mücadelesinde müthiş bir sergilemişti.

Trabzonspor'un yıldızı, 5-2 kazandıkları mücadelesinde müthiş bir sergilemişti. FOTOMAÇ da Nijeryalı futbolcunun, Badou Ndiaye ile bir fotoğrafını paylaşarak "Terminatör" başlığını atmıştı. Nwakaeme, Ndiaye'yi de etiketleyerek bu sayfayı İnstagram hesabından paylaştı.

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