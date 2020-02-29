Trabzonspor'da hedef yeni seri
Trabzonspor bugün komşusu Çaykur Rize’yi ağırlıyor. Hedef 3 puan alarak hem yeni seri başlatmak hem de zirve iddiasını sürdürmek.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor bugün, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile küme düşme potasına yaklaşan Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Geçen hafta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak 6 maçlık galibiyet serisi sona eren bordo-mavililer kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını sürdürmeyi arzuluyor. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
ÇİMŞİR'DEN UYARI
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Çaykur Rizespor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. 40 yaşındaki hoca, rakiplerinin ligde bulunduğu konum itibariyle daha fazla sıkıntı yaşamamak için bu maça asılacağını belirterek, "Kesinlikle kolay olmayacak. Bu nedenle hatalarımızdan aldığımız dersleri göstermek ve yürüdüğümüz yoldaki inancımızı sahaya yansıtmak için üst düzey bir performans ortaya koymamız gerekiyor. Her maçın kendine göre bir hikayesi vardır. Tempomuzun ve kazanma arzumuzun bundan sonra daha iyi olacağını göstereceğiz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...