29 Şubat 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hedef yeni seri

Trabzonspor'da hedef yeni seri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.02.2020

bugün komşusu Çaykur Rize’yi ağırlıyor. Hedef 3 puan alarak hem yeni seri başlatmak hem de zirve iddiasını sürdürmek.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bugün, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile küme düşme potasına yaklaşan 'u konuk edecek. Geçen hafta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak 6 maçlık galibiyet serisi sona eren bordo-mavililer kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını sürdürmeyi arzuluyor. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

ÇİMŞİR'DEN UYARI
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Çaykur Rizespor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. 40 yaşındaki hoca, rakiplerinin ligde bulunduğu konum itibariyle daha fazla sıkıntı yaşamamak için bu maça asılacağını belirterek, "Kesinlikle kolay olmayacak. Bu nedenle hatalarımızdan aldığımız dersleri göstermek ve yürüdüğümüz yoldaki inancımızı sahaya yansıtmak için üst düzey bir performans ortaya koymamız gerekiyor. Her maçın kendine göre bir hikayesi vardır. Tempomuzun ve kazanma arzumuzun bundan sonra daha iyi olacağını göstereceğiz" diye konuştu.

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