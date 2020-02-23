Kalbi derbiye dayanamadı! Trabzon taraftarının acı günü

Süper Lig'in 23. haftasının ilk derbisinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaştı. Bordo-mavililer Norveçli golcü Alexander Sörloth'un attığı son dakika golüyle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Temposu çok yüksek olan bu karşılaşmada spor yazarları da çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. İşte dikkat çeken değerlendirmeler...