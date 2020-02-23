23 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Kalbi derbiye dayanamadı! Trabzon taraftarının acı günü

Kalbi derbiye dayanamadı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2020

'in 23. haftasında - karşılaşmasını, Trabzon'un Düzköy ilçesinde izleyen bordo-mavili taraftar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre; taraftarı (39) dün akşam oynanan -Trabzonspor mücadelesini izlerken Vida'nın golünün ardından kalp krizi geçirdi.

Olay yerinde bulunan akrabaları Yetim'i, Düzköy Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yetim kurtarılamadı.

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