23 Şubat 2020, Pazar
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Kalbi derbiye dayanamadı! Trabzon taraftarının acı günü
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını, Trabzon'un Düzköy ilçesinde izleyen bordo-mavili taraftar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Elde edilen bilgilere göre; Trabzonspor taraftarı Ahmet Yetim (39) dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini izlerken Vida'nın golünün ardından kalp krizi geçirdi.
Olay yerinde bulunan akrabaları Yetim'i, Düzköy Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yetim kurtarılamadı.
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