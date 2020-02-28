28 Şubat 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür eskisinden daha güçlü

Abdülkadir Ömür eskisinden daha güçlü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2020

Abdülkadir Ömür'ü 'da ameliyat eden A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, yıldız oyuncunun eskisinden daha iyi duruma geldiğini söyledi.

Şentürk, "Abdülkadir'i eskisinden daha iyi geri gönderdik. Sadece diziyle alakalı hazırlamadık. Onun için özel programlar uygulayıp 2 ay tüm vücudunu çalıştırdık. Üst vücudunu görürseniz nasıl bir değişim yaşadığı ortaya çıkacaktır. Yaptığımız çalışmalarla 5 kilo aldı, bunu kas olarak aldı" dedi. Ömür'ün yaklaşık 6 ay sonra Rizespor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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