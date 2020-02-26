26 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Filip Novak şampiyonluğu değerlendirdi

Filip Novak'tan şampiyonluk yorumu!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2020

'un sol bek oyuncusu , şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Novak, "Şampiyonluk için potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı.

sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve geleceği belirsizliğini koruyan lig yarışıyla ilgili iddialı konuştu.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen ve bu konuda oldukça güçlü olduklarını belirten Çek oyuncu, "Trabzonspor'un hem taraftarı, hem yönetimi, hem de futbolcu kalitesi ve karakteri şampiyonluk için yeterli. Bu konuda büyük bir potansiyelimiz var" dedi.

Hatırlanacağı üzere geçmiş dönemlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu dahil herkes 'şampiyonluk' kelimesini kullanmamaya özen gösteriyordu. Şimdi ise camiada söylemler çoğaldı, şampiyonluğa inanç oldukça arttı. (Takvim)

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