Sörloth başarısının sırrını açıkladı
Beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen ve "Kuzeyin Kralı" lakabı takılan Alexander Sörloth için sunular rapor, olacakların habercisi gibiymiş.
Sezon başında Crystal Palace'tan sürpriz bir şekilde 2 yıllığına kiralanan Norveçli forvet için scout ekibinin, hazırladığı raporda, "Üstün fizik yapısına rağmen o fizikte rastlanmayan bir hıza sahip. İstatistiklerine bakılmamalı çünkü oyuncunun çok ciddi bir potansiyeli var. Trabzon'da onu motive edersek önemli bir kazanım olacaktır" vurgusu yapıldığı ortaya çıktı. 24 yaşındaki Norveçli oyuncu da yakaladığı başarıyla ilgili olarak yaptığı kısa açıklamada, "Trabzonspor'da aile ortamı ve samimiyet var. Ayrıca taraftarlar sizi maça çok iyi motive ediyor. Trabzon farklı bir yer" yorumunda bulundu.
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