Trabzonspor Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Pereira, Yusuf, Hosseini, Sturridge ile Costa katılmadı. Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca izinli olan Sörloth da bugünkü antrenmanda yer aldı.
MESSIAS'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Antrenman sonrasında ise 30'uncu yaşına giren stoper oyuncusu Manoel Messias için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Messias'a mutlu bir yaş temennisinde bulunuldu. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...