26 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.02.2020

, ’in 24’üncü haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de ’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Pereira, Yusuf, Hosseini, Sturridge ile Costa katılmadı. Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca izinli olan Sörloth da bugünkü antrenmanda yer aldı.

MESSIAS'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenman sonrasında ise 30'uncu yaşına giren stoper oyuncusu Manoel Messias için kutlaması gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Messias'a mutlu bir yaş temennisinde bulunuldu. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

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