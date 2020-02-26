İşte Trabzonspor'da sakatların son durumu
Trabzonspor şampiyonluk yolunda ilerlerken, teknik heyet sakatlığı bulunan oyunculardan gelecek müjdeli haberi bekliyor. İşte sakatların son durumu:
NWAKAEME
Hücum hattının temel taşlarından olan Nijeryalı oyuncunun sağ arka adalesinde sertliğe bağlı ağrıları oluyor. Beşiktaş derbisinde riske edilmedi, Çaykur Rizespor sınavına kadar sağlık ekibinin kontrolünde çalışacak ve hakkındaki karar maç günü verilecek.
ABDÜLKADİR ÖMÜR
Menisküs sakatlığı tamamen geçti. Fiziksel olarak da oldukça iyi durumda. Yapılan testlerde kas gruplarının sakatlanmadan önceki halinden daha iyi olduğu tespit edildi. Ancak uzun zamandır maç antrenmanı yapmadığı için henüz hazır değil.
HOSSEINI
Sivasspor maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun tedavi süresinin üç haftayı bulabileceği belirtildi. Bu nedenle Çaykur Rizespor maçı kadrosunda olma ihtimali düşük.
EKUBAN
Uzun bir sakatlık döneminin ardından oynadığı Beşiktaş derbisinde ağrıları nüksetti. Bir süre sağlık ekibinin kontrolünde çalışacak ancak Çaykur Rizespor maçında forma giymesine engel bir durum yok.
AHMET CANBAZ
Çapraz bağları kopan oyuncu sezonu kapattı. Önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelecek ve kontrolleri yapılacak. Ardından kendisine bir çalışma programı sunulacak ve ona göre yol haritası belirlenecek.
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