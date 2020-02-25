25 Şubat 2020, Salı
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Canlı yayında açıkladı! İşte Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi
Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci yaşanıyor... A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Ana Haber programına canlı bağlanarak sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan milli futbolcunun 29 Şubat Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında kulübede olacağını açıkladı.
25.02.2020
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