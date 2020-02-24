24 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 7 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor 7 maçtır yenilmiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Fırtına'nın Süper Lig'de yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisi sona ererken, yenilmezlik serisi 7 karşılaşmaya yükseldi. Karadeniz devinin 6 maçlık galibiyet serisi bitse de 7 haftadır rakiplerine kaybetmiyor.

Ligde son mağlubiyetini 15. haftada sahasında Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordomavili takım, sonrasında sırasıyla İttifak Holding Konya, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı. müsabakasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan 'un galibiyet serisi sona ererken, yenilmezlik serisi ise 7 maça çıkmış oldu.

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