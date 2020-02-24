Trabzonspor 7 maçtır yenilmiyor

Fırtına'nın Süper Lig'de yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisi sona ererken, yenilmezlik serisi 7 karşılaşmaya yükseldi. Karadeniz devinin 6 maçlık galibiyet serisi bitse de 7 haftadır rakiplerine kaybetmiyor.

Ligde son mağlubiyetini 15. haftada sahasında Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordomavili takım, sonrasında sırasıyla İttifak Holding Konya, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş müsabakasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un galibiyet serisi sona ererken, yenilmezlik serisi ise 7 maça çıkmış oldu.

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