24 Şubat 2020, Pazartesi
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Kral ve duvar
Giriş Tarihi: 24.02.2020
Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ve forvet Alexander Sörloth, Beşiktaş derbisine damga vuran isimler oldu. Ağaoğlu, Sörloth için 'Kral' ve Uğurcan için 'Duvar' dedi, takımı hırsından dolayı kutladı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu iki isme ise özel vurgu yaptı Ağaoğlu, "Kuzeyin Kralı" lakabı takılan Sörloth'dan "Kral" diye bahsederken, kalesini gole kapayan Uğurcan Çakır için de "Duvar" yorumunda bulundu. Ağaoğlu, her maça tek tek odaklandıklarını ve ona göre planlama yaptıklarını da belirterek, "Şu an için Beşiktaş maçı geride kaldı ve önümüze bakmak zorundayız. Bundan sonrası için daha iyi sonuçlar temenni ediyoruz. Tüm oyuncularımızın mücadelesi ve hırsından memnunum" dedi.
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