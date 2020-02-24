24 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Takımın inancı tam

Takımın inancı tam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Yöneticiler, beraberliğini değerlendirdi. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Engelleri tek tek aşıp, inşallah sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" dedi.

Yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven de "Bazı maçlardan sonra sadece elde ettiğin kazanımlara ve alacağın derslere bakmak lazım. Takımımızın potansiyeli ve inancı var. Daha çok çalışmamız gerek" ifadelerini kullandı.

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