24 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür müjdesi

Ömür müjdesi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi olan Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmüştü. Yapılan sağlık kontrollerinde oyuncunun sakatlığı tamamen atlattığı ve fiziksel olarak çok iyi durumda olduğu tespit edildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi olan Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmüştü. Yapılan sağlık kontrollerinde oyuncunun sakatlığı tamamen atlattığı ve fiziksel olarak çok iyi durumda olduğu tespit edildi. 10 gün içerisinde sahalara dönmeyen hazırlanan 20 yaşındaki sağ kanadın beklenenden daha önce iyileşmesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

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