Hüseyin Çimşir'in bileği hiç bükülmedi
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın başında çıktığı 5. lig maçında da mağlubiyet görmedi.
Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra 18. haftadaki Kasımpaşa maçından önce göreve gelen Çimşir, Beşiktaş karşılaşmasına kadar Karadeniz temsilcisinin başında çıktığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşamıştı. Çimşir, Beşiktaş karşılaşmasıyla teknik direktörlük deneyimindeki ilk puan kaybını yaşarken, buna rağmen mağlubiyet görmeden sahadan ayrıldı.
ÇİMŞİR'DEN İZİN JESTİ
Teknik patron Hüseyin Çimşir, Beşiktaş derbisinin yüksek tempoda geçmesinin ardından İstanbul'da kalıp stres atmak isteyen oyuncularına izin verdi. Maçın ardından oyuncuların önemli bir bölümü İstanbul'da kalarak dinlenmeyi ve gezmeyi tercih etti.
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