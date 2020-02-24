Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Sörloth sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Norveçli golcü Alexander Sörloth'un bonservisinin alınıp alınmayacağına dair konuşan Ağaoğlu, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan Abdülkadir Ömür'ün Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında kulübede yer alacağını düşündüğünü söyledi.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımın başkanı Nwakaeme'nin sakatlığı, Alexander Sörloth'un bonservisi ve Abdülkadir Ömür'ün sahalara dönüş tarihiyle alakalı konuştu.



Ağaoğlu: Nwakaeme'nin durumu salı ya da çarşamba günü belli olacak. Ekuban'ın oynayıp oynayamayacağı dahi kesin değildi. 25-30 dakikalık bir oyun oynaması söz konusuydu. Böyle bir oyuncuyu 11'de başlatsanız, 30. dakikada da çıkartamazsınız.

''RİZESPOR MAÇINDA KULÜBEDE OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM''

Ağaoğlu: Bizim şu anda eksik olarak görünen Abdülkadir Ömür var. Yarını bir görelim, bu haftaki antrenman performansı belirleyici olacak. İnşallah Rizespor maçında kulübede olur diye düşünüyorum.

Sörloth'un sözleşmesi niye herkesin derdi oldu? Şu anda bizde kiralık, satın alma opsiyonu önümüzdeki sene mayıs ayında bende. Ben bugün Alex'i kadroya dahil edersem, bu defa buyout maddesi de devreye girecek. Ben geldiği zaman söylenenleri hatırlıyorum.

5-6 scout gördüm ben Beşiktaş maçında, izleniyor. İzleniyor ama Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığımız bir oyuncu. Önümüzdeki sene 31 Mayıs'ta eğer opsiyonu kullanırsam bonservisi bende olacak. Alex'in bonservisini tartışmanın manası yok.

Sörloth için seneye 31 Mayıs'ta ya da o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonunu kullanabilirim, bu hakkım var. Eksik olmasınlar, 'Hemen bu akşam bonservisi alsınlar' demiş bir arkadaş, emri olur, başka istekleri varsa ona göre hareket edelim.

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