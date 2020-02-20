Trabzonspor'un Beşiktaş planı hazır
Trabzonspor cumartesi deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisine galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Teknik ekip, Beşiktaş'ın özellikle Sergen Yalçın göreve geldikten sonra oynadığı maçları mercek altına aldı. Rakibin kanat organizasyonları tecrübeli beklerle engellemeyi planlayan Çimşir, Sörloth'u ileride daha çok topla buluşturarak, sonuca gitmeye çalışacak.
40 yaşındaki hoca antrenmanda oyuncularını sürekli uyarırken özellikle baskılı oyun ve top kontrolü üzerinde duruyor. Çimşir, idmanda yaptığı uyarılarda, "Pres yapmalıyız, topun kontrolü bizim elimizde olmalı ve gerekirse agresif olmalıyız" ifadelerini kullanıyor.
Çimşir'in oyun planında kanat oyuncuları da aynı zamanda birer savunmacı gibi görev yapacak. Yıllar sonra gelen liderliğin rehavete yol açmaması gerektiğini belirten genç çalıştırıcı, "Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Maç maç düşüneceğiz. İşimizin bundan sonra daha zor olacağını biliyoruz. O yüzden daha dikkatli olmak zorundayız. Hata yapmamalıyız. Ligin bitmesine çok var. Rakiplerimiz şimdi bize karşı daha dikkatli oynayacaklar. Bundan sonraki zorlu süreci en iyi şekilde geçirip ligi en iyi noktada bitirmeye çalışacağız. Hayallerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...