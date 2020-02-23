23 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır ne yapsın!

Uğurcan Çakır ne yapsın!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Bu sezon yaptığı kritik kurtarışlarla 'a hayat veren Uğurcan Çakır, yediği 2 gole rağmen öne çıkan isimlerdendi.

Genç file bekçisi, Beşiktaş'ın hücum oyuncularına karşı tam 7 net kurtarış yaptı. 23 yaşındaki kaleci, İstanbul'da Beşiktaş'a karşı alınan bir puanda kilit rol oynayan isimler arasına adını yazdırdı.

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