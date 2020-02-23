İstanbul’u inlettiler

Bordo-mavililer, dün Vodafone Park’taki yerini aldı, 90 dakika boyunca da susmadı. Taraftarlar uzun süre “Şampiyon” tezahüratlarıyla ortalığı yıktı.

Bu sezon takımlarını yalnız bırakmayan Trabzonspor taraftarları, dün akşam da işbaşındaydı. İstanbul deplasmanındaki yerlerini alan bordo-mavililer, Vodafone Park'ta kendilerine ayrılan bölümde boş yer bırakmadı. Karşılaşma öncesi tüm futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, başlangıç düdüğünden itibaren de hiç susmadı. Yenik durumda oldukları dakikalarda da verdikleri destekle takımlarına itici güç olan Trabzonspor tribünleri, maç sırasında olduğu gibi 90 dakika sonunda da "Şampiyon" tezahüratlarıyla seslerini duyurdu. Bordo-mavili taraftarlar, müsabaka öncesi olduğu gibi bitiş düdüğünden sonra da teknik heyetle birlikte tüm takımı tribünlere çağırdı.

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