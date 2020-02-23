Hüseyin Çimşir: Alın terimiz
“Biz buraya hakkımızla geldik. Son düdüğe kadar mücadeledeyiz. Algı oluşturuyorlar ama kimsenin bize puan verdiği yok. Kendi emeğimizle kazanıyoruz.”
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 90 dakika sonunda çok net mesajlar gönderdi. Sözlerine son dakikada buldukları beraberlik golüyle başlayan Çimşir, "Karşılaşmanın geneline baktığımızda son dakikada attığımız golle bir puanın gelmesi sevindirici. Beşiktaş topa daha çok sahip olan taraf. Ancak bizim de topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha hızlı çıkmak gibi bir planımız vardı ama gerçekleştiremedik" diye konuştu. Hüseyin Çimşir, sözlerine şöyle devam etti:
'PES ETMEDEN DEVAM'
"Rakibin 40-60 dakika arasında ciddi bir baskısı vardı. Ancak 70. dakikadan sonra yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olduk. Son dakikada golü atmak bizim için ciddi anlamda önemliydi. Biz buralara hakkımızla geldik. Karşılaşmanın son dakikasına kadar da mücadelenin içerisindeyiz. Bazen algılar oluşturuyor ama kimsenin bize bir puan verdiği yok. Kendi emeğimizle kazandık. Biz pes etmeden üzerimize düşeni yapıyoruz. Futbolcularımın kaybetmeme isteğinden son derece mutluyum.
ÇİMŞİR'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Hüseyin Çimşir, son maçın kadrosuna göre iki zorunlu değişiklik yaptı. Sivas maçına 11'de başlayan Mikel'i cezası, Nwakaeme'yi de sakatlığı nedeniyle kadroya almayan Çimşir, bu oyuncuların yerine Doğan ve Sturridge'yi oynattı.
GUILHERME VASATI AŞAMADI
Ara dönemde Malatya'dan transfer edilen Guilherme, dün akşam beklentilerin altında kaldı. Yüzde 63 pas isabetiyle oynayan yıldız futbolcu, 5 kez üstünlük sağladığı ikili mücadelelerde 7 de kayıp yaşadı. Sambacı, kaleye tek şutunda da isabet sağlayamadı.
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