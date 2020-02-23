‘Puanla dönmeyi hak ettik’

Zorlu Beşiktaş deplasmanından beraberlikle dönen Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi hak ettikleri puanı aldıklarını söyledi.

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Zorlu Beşiktaş deplasmanından beraberlikle dönen Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi hak ettikleri puanı aldıklarını söyledi. Başarılı futbolcu "Genel olarak çok tempolu bir maçtı. Bol pozisyon oldu. Geriye düştük ama önemli olan maçı bırakmamaktı. İyi mücadele ettik sonunda hak ettiğmiz puanı aldık. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz" dedi.