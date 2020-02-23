Novak: Hedefimize gidiyoruz

Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, takımın son ana kadar mücadeleyi bırakmadığını ve ortaya karakter koyduğunu söyledi.

Çek futbolcu, "Böyle maçları İstanbul'da oynamak zordur ama çok iyi bir ruh, iyi bir karakter gösterdik. Son dakikada gelen gol çok önemliydi. Bu 1 puan çok önemliydi. 1 puanı aldığımız için mutluyuz. Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" yorumunu yaptı.

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