24 Şubat 2020, Pazartesi
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Sturridge'e uyarı
Giriş Tarihi: 24.02.2020
Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlamasına rağmen oldukça etkisiz bir performans ortaya koyan Sturridge'e taraftarlar sosyal medyadan ateş püskürdü.
İngiliz oyuncunun bu tür maçlarda daha etkin rol alması gerektiğini savunan taraftarlar, "Şampiyonluk yolunda sana ihtiyacımız var" yorumları yaptı. Bu arada hafta içerisinde teknik heyetin de 30 yaşındaki yıldızla bir görüşme yaparak ikazlarda bulunacağı ifade edildi.
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