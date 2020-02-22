23 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Haaland'dan Sörloth'a mesaj: Kuzey'in Kralı

Haaland'dan Sörloth'a mesaj!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi ve iki ekip de puanları paylaştı. Mücadeleye 2 gol atan  damga vurdu. Yıldız futbolcunun bu performansına Norveç 'ndan arkadaşı  da kayıtsız kalmadı.

'un yıldız futbolcusu 'a 'dan övgü geldi. Beşiktaş maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Sörloth, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına 'un yıldız golcüsü ve aynı zamanda Alexander Sörloth'un Norveç 'ndan arkadaşı olan Erling Haaland, ''Kuzeyin Kralı'' yorumunu yaptı.

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