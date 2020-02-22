Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: Sakin kalın!
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de 23. hafta karşılaşacakları Beşiktaş karşılaşması öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Orta sahayı kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen Çimşir, "90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Bordo-mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir, kritik Beşiktaş derbisi öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu.
Takvim'in haberine göre; Mücadelenin şart olduğunu söyleyen genç teknik adam, 90 dakika mücadele etmeleri gerektiğini ve sakin kalmaları gerektiğini söyledi. Ancak bunlar yapılırsa 3 puanın geleceğine inandığını söyleyen Çimşir, oyuncularına güvendiğini söyledi.
Fırtına, bordo-mavili taraftarlarca havaalanında coşkuyla karşılandı.
3 BÜYÜKLERE YENİLMEDİ!
Trabzonspor bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında çıktığı maçlarda rakiplerine boyun eğmedi. Bordo-mavililer, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
9 OYUNCU SINIRDA!
Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Burak Yılmaz, Atiba, Caner Erkin Umut Nayir ve N'Koudou ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavili takımda ise Campi, Pereira ve Guilherme kart görmeleri durumunda 24. hafta karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
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