Trabzonspor'da hedef 3 puan

298 hafta sonra liderliğe yükselen bordo-mavililer, bugün Beşiktaş’ı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmak istiyor. Çimşir, futbolcularına “Tek yol kazanmak” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bir hafta boyunca Beşiktaş derbisi ile ile yatıp kalktı… Zorlu mücadele öncesinde dış dünyaya kapılarını kapatan ve oyuncularına derbi taktiklerini veren 40 yaşındaki hoca bütün planlarını 3 puan için yaptı. Kazanmak istediklerini ve bunun için 90 dakika savaşacaklarını söyleyen genç çalıştırıcının, oyuncularına "Zor bir rakip bizi bekliyor. Ancak sahada kazanmaya şartlanan, sonuna kadar mücadele eden bir duruş ortaya koyacağız. Zirvede kalmak için de 3 puandan başka bir düşüncemiz yok. Sahanın her yerinde olun. Savunmada ve hücumda sürekli yardımlaşın. Bu disiplin ve anlayış bize zafer getirecektir" dediği öğrenildi.

KALİTEMİZ ÇOK DAHA İYİ

Çimşir'in ayrıca, "Herkes sonuna kadar savaşacak. Top genelde bizde olmalı. Sahanın her yerinde pres yapın. Kadromuz ve kalitemiz rakibimizden daha iyi. Önemli olan bizim yapacaklarımız" talimatı verdiği dile getirildi. Bordo-mavili takımda Beşiktaş derbisi öncesi Hosseini, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Ahmet Canbaz sakatlıkları nedeniyle, Mikel ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. İdeal kadrosundaki iki isim Mikel ve Nwakaeme'nin yokluğunda kadroda revizyona gidecek olan teknik direktör Hüseyin Çimşir, orta sahada Doğan Erdoğan ile Abdulkadir Parmak arasında, sol kanatta ise Ekuban ile Sturridge arasında bir tercih yapacak.

SON MAĞLUBİYET 377 GÜN ÖNCE

Fırtına; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı sahadan 1 yıldır yenik ayrılmıyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, rakipleri karşısında son yenilgisini 377 gün önce aldı.



DIŞ SAHADA DA FIRTINA

Bordo-mavililer, dış saha yenilgisini ise 151 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında yaşadı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik skorla ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı. Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



5 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş derbisi öncesi Nwakaeme, Hosseini, Campi, Pereira ve Guilherme kart ceza sınırında bulunuyor. Ancak bu futbolculardan Nwakaeme ve Hosseini sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

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