Sturridge kadroda

Trabzonspor'un Beşiktaş derbisi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban.

Trabzonspor'un Beşiktaş derbisi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban.

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