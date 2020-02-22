22 Şubat 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sturridge kadroda

Sturridge kadroda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2020

'un  derbisi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, , Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban.

'un derbisi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, , Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban.

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