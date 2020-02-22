Çimşir tarihe geçebilir
Bordo-mavili takımı liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4'te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca, Beşiktaş'ı yenmesi halinde, kendisi gibi 2004- 05'in devre arasında göreve başlayan Şenol Güneş'in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.
Bordo-mavili takımı liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4'te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca, Beşiktaş'ı yenmesi halinde, kendisi gibi 2004- 05'in devre arasında göreve başlayan Şenol Güneş'in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.
TARİHİ DERBİ
Trabzonspor, Beşiktaş'ı devirirse 1983 yılından sonra rakibi karşısında 3 maç üst üste kazanmış olacak. Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor bugün deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavilile sahadan 3 puanla ayrılması halinde bir çok ilklere de imza atmış olacak.
15 YILIN EN İYİSİ
Bordo-mavili takım, bugün deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ederse 2003- 04'teki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun 3 puan serisine ulaşacak. Trabzonspor, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atıp galibiyet serisini 7'ye çıkacak.
36 SEZON SONRA BIR İLK
Fırtına, Beşiktaş karşısında 36 sezon sonra bir ilk başarmak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi, siyah-beyazlı takım karşı galip gelmesi halinde 1983 yılından sonra ilk kez üst üst ezeli rakibi karşısında üç maçı kazanmış olacak.
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