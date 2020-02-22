Muhteşem karşılama

Beşiktaş derbisi için dün İstanbul'a gelen lider Trabzonspor'a taraftarı muhteşem bir karşılama töreni düzenledi. Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.

Bordo-mavili bazı taraftarlar, takım otobüsü önünde teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi. Taraftarlar, Sörloth ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Havalimanı çalışanları ile bazı yolcular da Hüseyin Çimşir ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.



DEPLASMANDA SERT ESİYOR

Fırtına deplasman maçlarında oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor. Deplasmandaki en son yenilgisini sezonun ilk yarısında Sivas'a karşı alan bordo-mavililer tam 151 gündür deplasmanda kaybetmedi. Fırtına, Sivasspor'a 2-1 kaybettikten sonra oynadığı 6 dış saha maçından 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

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