22 Şubat 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme şoku

Nwakaeme şoku
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Demir Grup Sivasspor maçında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilen Anthony Nwakaeme, Beşiktaş derbisinde yok. Nijeryalı sol kanat, dün sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Demir Grup Sivasspor maçında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilen Anthony Nwakaeme, Beşiktaş derbisinde yok. Nijeryalı sol kanat, dün sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Bordo-mavililerde Nwakaeme'nin yanı sıra Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür ile sarı kart cezalısı Obi Mikel, kafilede yer almadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da hedef 3 puan Trabzonspor'da hedef 3 puan
Sturridge kadroda Sturridge kadroda
Çimşir tarihe geçebilir Çimşir tarihe geçebilir
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör