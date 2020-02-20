Derbide Guilherme'nin hedefi Caner Erkin!

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı ve performansıyla direkt 11'e giren Brezilyalı oyuncu Guilherme, Beşiktaş derbisi için planını yaptı.

Guilherme, Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin'in sık sık hücuma çıkmasından yararlanıp savunmanın boşluğunda pozisyon aramaya çalışacak.

Geldiği gibi formayı kapan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş karşısında da kritik mücadeleye 11'de başlayacak.

Fanatik'in haberine göre; hızı ve tekniği ile sağ kanatta rakip savunmacılara zor anlar yaşatan Sambacı, Siyah-Beyazlılar karşısında da Caner Erkin'in sık sık hücuma çıkmasından yararlanmayı planlıyor.