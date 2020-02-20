20 Şubat 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Derbide Guilherme'nin hedefi Caner Erkin!

Derbide Guilherme'nin hedefi Caner Erkin!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020

'un devre arasında kadrosuna kattığı ve performansıyla direkt 11'e giren Brezilyalı oyuncu , derbisi için planını yaptı.

, 'ın tecrübeli oyuncusu 'in sık sık hücuma çıkmasından yararlanıp savunmanın boşluğunda pozisyon aramaya çalışacak.

Geldiği gibi formayı kapan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş karşısında da kritik mücadeleye 11'de başlayacak.

Fanatik'in haberine göre; hızı ve tekniği ile sağ kanatta rakip savunmacılara zor anlar yaşatan Sambacı, Siyah-Beyazlılar karşısında da Caner Erkin'in sık sık hücuma çıkmasından yararlanmayı planlıyor.

Trabzonspor'da kalan 13 maçın 8'i deplasmanda haberin devamı
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