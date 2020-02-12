Ataryemez Fırtına!
Fırtına gibi esen Trabzonspor kalesini gole kapattı. Kasımpaşa'yı 6-0, F.Bahçe'yi 2-1 ve G.Birliği'ni 2-0 yenerek 3 haftada kalesinde sadece 1 gol gördü.
Sezon başından beri en büyük sıkıntıyı defans hattında yaşayan takımın bu anlamda en büyük kozu ise kaleci Uğurcan. 23 yaşındaki eldiven bu yıl gösterdiği performansla değerine değer katarken, Avrupa'nın da gözdesi durumuna geldi.
MÜTHİŞ İSTATİSTİKLER
Şampiyonluğun en büyük favorilerinden Trabzonspor'un başarısı istatistiklere de yansıyor. Fırtına; Sivasspor ile ligin en çok galibiyet (12) alan takımı olarak göze çarpıyor. Attığı 45 golle zirvede, kalesinde gördüğü 20 golle de Alanya'yla beraber 17 gol yiyen G.Saray'ın ardından en az gol yiyen 2. takım. + 25 averaj ile bu alanda zirvede yer alan Karadeniz devi, deplasmanda 18 puan aldı.
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