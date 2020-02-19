19 Şubat 2020, Çarşamba
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Taraftarın inancı tam
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Taraftarlar, 298 hafta sonra gelen liderliğin ardından sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyor. Demir Grup Sivasspor maçı için Almanya'dan gelen Hakan Gelişli, "İnşallah bir dahaki geleceğim maç şampiyonluğumuzun ilan edileceği maç olur." ifadelerini kullandı.
Taraftarlar, 298 hafta sonra gelen liderliğin ardından sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyor. Demir Grup Sivasspor maçı için Almanya'dan gelen Hakan Gelişli, "İnşallah bir dahaki geleceğim maç şampiyonluğumuzun ilan edileceği maç olur. Trabzonspor'a her şey değer. İsterse dünyanın öbür ucunda olsun, o maça gideriz" ifadesini kullandı. Şehir merkezinde esnaflık yapan Cihan Rıza Üzülmez de "Şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Trabzonspor'un büyüklüğü ve üstünlüğü zaten tartışılmaz" derken, taraftarlardan Mehmet Şahin de Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğa yakın olduğunu söyledi.
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