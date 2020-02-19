19 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Taraftarın inancı tam

Taraftarın inancı tam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Taraftarlar, 298 hafta sonra gelen liderliğin ardından sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyor. Demir Grup Sivasspor maçı için Almanya'dan gelen Hakan Gelişli, "İnşallah bir dahaki geleceğim maç şampiyonluğumuzun ilan edileceği maç olur." ifadelerini kullandı.

Taraftarlar, 298 hafta sonra gelen liderliğin ardından sezon sonunda şampiyon olacaklarına inanıyor. Demir Grup Sivasspor maçı için Almanya'dan gelen Hakan Gelişli, "İnşallah bir dahaki geleceğim maç şampiyonluğumuzun ilan edileceği maç olur. 'a her şey değer. İsterse dünyanın öbür ucunda olsun, o maça gideriz" ifadesini kullandı. Şehir merkezinde esnaflık yapan Cihan Rıza Üzülmez de "Şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Trabzonspor'un büyüklüğü ve üstünlüğü zaten tartışılmaz" derken, taraftarlardan Mehmet Şahin de Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğa yakın olduğunu söyledi.
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