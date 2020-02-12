12 Şubat 2020, Çarşamba
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286 haftalık özlem
Giriş Tarihi: 12.02.2020
Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında liderlik özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek.
Bir maçı eksik 41 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, 42 puanla lider Yiğido'yu ağırlayacak. Karadeniz ekibi, kazanması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak. Trabzonspor, 8. haftada sahasında Gaziantep'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapatamamıştı. Karadeniz devi, en son 2010- 2011'in 29. haftasını lider bitirmişti. Bordo-mavili takım, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider bitiremedi.
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