12 Şubat 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

286 haftalık özlem

286 haftalık özlem
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek , rakibi karşısında liderlik özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek.

Bir maçı eksik 41 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, 42 puanla lider Yiğido'yu ağırlayacak. Karadeniz ekibi, kazanması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak. , 8. haftada sahasında Gaziantep'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapatamamıştı. Karadeniz devi, en son 2010- 2011'in 29. haftasını lider bitirmişti. Bordo-mavili takım, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider bitiremedi.

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