Büyük skandal! Sörloth 43. maddeye sokuldu

Baiano’nun tekmeleri görmezden gelindi, Sörloth ise 43. maddeden PFDK’ya verildi Taraftar buna çok sert tepki gösterdi, Trabzonspor Hukuk Kurulu verilecek cezaya hemen itiraz edecek.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçın son dakikalarında Baiano'nun üst üste tekmelerine maruz kaldıktan sonra oyuncuyu yüzünden iten ve ardından kırmızı kart gören Alexandar Sörloth, dün tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Oyuncunun maruz kaldığı tahriği görmezden gelen hakemlerin raporlarına sert ifadeler yazması nedeniyle Sörloth, disiplin talimatının 43. maddesinde yer alan, "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ile 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ile 6 müsabakadan men cezası verilir" kuralına göre sevk edildi. Sevkte "Kural dışı hareket" diye yazıldı.

TARAFTARDAN SERT TEPKİ

Karadeniz devinin taraftarları, Sörloth'a kırmızı kart anında yapılan ağır tahrik içeren hareketlerin görmezden gelinmesine isyan etti. Bordo- mavili taraftarlar, maçın ardından ayağı tanınmaz hale gelen oyuncunun yediği darbelerin yanı sıra bu denli ağır bir yaptırımla karşı karşıya bırakılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

HEMEN İTİRAZ EDİLECEK

Bordo-mavililerin Hukuk Kurulu ise alınan karara sert tepki gösterdi. Oyuncunun itiraz edildiği maddeye tepki gösteren hukuk kurulu, ağır tahrik unsurunun görmezden gelinmemesi gerektiğini savunmada vurguladı. Disiplin talimatlarındaki maddelere göre tahrik unsurunun belirlenmesi durumunda verilecek ceza üçte biri oranında indirilebiliyor.