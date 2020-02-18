Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi: O sene bu sene

REHA KAPSAL:

Zaten devre arası yapılan transferlerle o senenin bu sene olduğu ortaya çıkmıştı. Şehrin oluşturduğu sinerji saha içine de çok doğru bir şekilde yansıyor. Bu net gözüküyor. Şehir de kalan 13 maçta çok oyuncu ve teknik kadro üzerinde aşırı baskı da kurmamalı. Bu bazen pozitif bazen negatif sonuçlar doğurur. Bu ince çizgiye taraftarın dikkat etmesi gerekir. Kalan haftalarda desteklerini daha da katlayarak en üst seviyede vereceklerdir ama sabırsız da davranmamarı gerekir. Özellikle oyunu erteleyip skoru alacağı maçlarda bunun çok büyük önemi var. Onlara bu konuda büyük görev düşmekte.