18 Şubat 2020, Salı

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Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi: O sene bu sene

Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Zirveyi bir maç eksiğe rağmen devralan bordo-mavililer, şampiyonluk modunu açmış durumda. Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi ve ekledi: O sene bu sene!

Giriş Tarihi: 18.02.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 08:20
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Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi: O sene bu sene

Ligde artık zirve bordo-mavi... Trabzonspor tam 298 hafta sonra, hem de bir maçı eksik olmasına rağmen lider oldu. Kadrosu için 'ligin en iyisi' deniyor. Fırtına için o sene bu sene mi?

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Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi: O sene bu sene

ZEKİ UZUNDURUKAN:

Trabzon'un 298 hafta sonra gelen liderliği asla tesadüf değil! Ahmet Ağaoğlu yönetiminin planlı çalışmasının verdiği bir meyve bu... Bordomavililer, geçen sezon öze dönüş hamlesi başlatarak, o ruhu yakaladılar. Nedir bu ruh? Şampiyonlukların kazanıldığı dönemdeki 'Trabzonspor ruhu, öz evlat ruhu...' Trabzonspor, geçen sezon oynadığı başarılı futbolla taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan takımdı. Bu sezona girerken Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi iki süper yıldızını kaybetti Trabzonspor... Ama bir yıl önce tohumu ekilen şampiyonluk ruhunu kaybetmediler...

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Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi: O sene bu sene

O ruh; Trabzonspor'a 9 yıl sonra liderliği getirdi. Belki de sezon sonunda da şampiyonluğu getirecek. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Trabzonspor buralara emekleye emekleye geldi. Alınteri ile planlı projelerle. Akıllı kadro yapılanması ile geldi. Şimdi hasat zamanı. Bordo-mavililer, bu takım ruhundan uzaklaşmadan, basamakları birer birer çıkmaya devam ederlerse o sene bu sene olur. Yani özlemi çekilen şampiyonluk çok yakın... Kadro olarak da ligin en yaratıcı kadrosu Trabzonspor'da. Trabzonspor, dünyanın en büyük şehir takımlarından biri. O şehir, şampiyonluğa inanmış; o şehrin futbolcuları da inanmışlığı iliklerine kadar hissedip maçlarına çıkıyor artık... Bütün bu artılar, Trabzonspor'u başarıya götürüyor...

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Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi: O sene bu sene

REHA KAPSAL:

Zaten devre arası yapılan transferlerle o senenin bu sene olduğu ortaya çıkmıştı. Şehrin oluşturduğu sinerji saha içine de çok doğru bir şekilde yansıyor. Bu net gözüküyor. Şehir de kalan 13 maçta çok oyuncu ve teknik kadro üzerinde aşırı baskı da kurmamalı. Bu bazen pozitif bazen negatif sonuçlar doğurur. Bu ince çizgiye taraftarın dikkat etmesi gerekir. Kalan haftalarda desteklerini daha da katlayarak en üst seviyede vereceklerdir ama sabırsız da davranmamarı gerekir. Özellikle oyunu erteleyip skoru alacağı maçlarda bunun çok büyük önemi var. Onlara bu konuda büyük görev düşmekte.

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Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi: O sene bu sene

SERKAN KORKMAZ:

Ligin en iyi iki kadrosu Trabzonspor ve Başakşehir'de. Şu anki puan cetveline baktığımızda zaten onları ilk iki sırada görüyoruz. Ellerindeki kadro kalitesi ve yakaladıkları rüzgarla sezon sonuna kadar şampiyonluk potasında olacaklarını düşünüyorum. Bu iki takımın hemen ardında G.Saray, F.Bahçe, Sivas, Alanya dörtlüsü iddialı. Ben Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışından düştüğü kanaatinde değilim. İçinde bulunduğumuz lig mücadelesinde çok büyük puan farklarının eridiğine tanıklık ettik.

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