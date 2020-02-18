18 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Şampiyonluk sesleri

Şampiyonluk sesleri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Trabzon yerel basınında şampiyonluk söylemleri iyice arttı. Karadeniz'den Günebakış, , Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirttiler.

Trabzon yerel basınında şampiyonluk söylemleri iyice arttı. Karadeniz'den Günebakış, , Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirttiler. Günebakış "Şampiyonluk yürüyüşü", Kuzey Ekspres "Bu sene o sene olacak. İşte zirvenin yeni sahibi", Karadeniz Son Nokta "Ağlata Ağlata yürüyoruz, mutlu sona", Taka da "Mekanın sahibi geri döndü" başlıklarını attı.
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