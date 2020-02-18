18 Şubat 2020, Salı
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Beşiktaş’ı yenerse 15 yılın rekoru
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Trabzonspor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda 2003-04'teki 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayacak.
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarının ardından Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ederek ligde üst üste 6 galibiyet alan Trabzonspor, son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı. Son olarak 2010-11'in 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu haftalarında kazanarak 6'da 6 yapan Fırtına, sonraki süreçte ilk kez bunu başardı. Bordo- mavililer hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda 2003-04'teki 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayacak.
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