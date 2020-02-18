18 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Beşiktaş’ı yenerse 15 yılın rekoru

Beşiktaş’ı yenerse 15 yılın rekoru
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda 2003-04'teki 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayacak.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve maçlarının ardından Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ederek ligde üst üste 6 galibiyet alan , son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı. Son olarak 2010-11'in 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu haftalarında kazanarak 6'da 6 yapan Fırtına, sonraki süreçte ilk kez bunu başardı. Bordo- mavililer hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda 2003-04'teki 11 maçlık galibiyet serisinden sonraki en uzun galibiyet serisini yakalayacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Alexander Sörloth'un gözü o rekorda! Alexander Sörloth'un gözü o rekorda!
Hüseyin Çimşir'den bir ilk! Son 11 yılda... Hüseyin Çimşir'den bir ilk! Son 11 yılda...
Şampiyonluk sesleri Şampiyonluk sesleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör