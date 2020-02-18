18 Şubat 2020, Salı

TRABZONSPOR

Çimşir şahlandırdı

Çimşir şahlandırdı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşti. Bordo-mavili ekip, yeni ile 4 maçlık iyi bir periyot geçirip, ilk yarıda puan kaybettiği rakiplere karşı bu kez kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşti. Bordo-mavili ekip, yeni ile 4 maçlık iyi bir periyot geçirip, ilk yarıda puan kaybettiği rakiplere karşı bu kez kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Bu süreçte Trabzonspor, ilk yarıda 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa'yı 6-0, 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe'yi 2-1, 2-2 berabere kaldığı G.Birliği'ni 2-0 ve 2-1 mağlup olduğu 'u ise 2-1 yendi. Söz konusu rakiplere karşı ilk yarıda 5 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Çimşir idaresinde ikinci yarı aynı takımlar önünde 12 gol bulan Fırtına, sadece 2 gol yedi.

LİDERLİK BAŞARISI
Hüseyin Çimşir, görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı oldu. Son olarak Şenol Güneş yönetiminde 2010-11'in 29. haftasında liderlik gören Fırtına, daha sonra bunu tekrarlayamadı. Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in ardından görev yapan , , , Halilhodziç, , Şota, Sadi Tekelioğlu, ve Ünal Karaman liderlik yaşayamamıştı.

6 SEZON SONRA YARI FİNAL
Fırtına, Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar alıp, 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, son 16 turunda Yukatel Denizlispor, çeyrek finalde de Erzurumspor'u kupanın dışına iterek yoluna devam etti.

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