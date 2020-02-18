Çimşir şahlandırdı

Trabzonspor 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşti. Bordo-mavili ekip, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile 4 maçlık iyi bir periyot geçirip, ilk yarıda puan kaybettiği rakiplere karşı bu kez kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşti. Bordo-mavili ekip, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile 4 maçlık iyi bir periyot geçirip, ilk yarıda puan kaybettiği rakiplere karşı bu kez kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Bu süreçte Trabzonspor, ilk yarıda 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa'yı 6-0, 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe'yi 2-1, 2-2 berabere kaldığı G.Birliği'ni 2-0 ve 2-1 mağlup olduğu Sivasspor'u ise 2-1 yendi. Söz konusu rakiplere karşı ilk yarıda 5 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Çimşir idaresinde ikinci yarı aynı takımlar önünde 12 gol bulan Fırtına, sadece 2 gol yedi.

LİDERLİK BAŞARISI

Hüseyin Çimşir, görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı oldu. Son olarak Şenol Güneş yönetiminde 2010-11'in 29. haftasında liderlik gören Fırtına, daha sonra bunu tekrarlayamadı. Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in ardından görev yapan Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Halilhodziç, Ersun Yanal, Şota, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman liderlik yaşayamamıştı.

6 SEZON SONRA YARI FİNAL

Fırtına, Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar alıp, 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, son 16 turunda Yukatel Denizlispor, çeyrek finalde de Erzurumspor'u kupanın dışına iterek yoluna devam etti.