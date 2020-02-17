17 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir'den bir ilk! Son 11 yılda...

Hüseyin Çimşir'den bir ilk! Son 11 yılda...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020

, sezonun ikinci yarısında teknik direktörlüğe gelen ile zirveye kanatlandı. 'in 22. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 1 maç eksiğine rağmen zirveye yerleşti. Öte yandan Çimşir, Fırtına'da son 11 sezonda görev yapan teknik direktörler arasında en iyi başlangıcı yapan çalşıtırıcı olma başarısını gösterirken, 'in ardından Trabzonspor ile liderliğe ulaşan ilk isim oldu.

'in ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapan çıktığı 4 maçtan 12 puan toplayarak zirveye yerleşen Trabonspor'da şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. Ligin 19. haftasında zirve yarışındaki rakibi 'yi devirerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönen bordo-mavililer, 'u da devirerek bir maç eksiğine rağmen liderliğe yükseldi.

Ziraat 'nda da başarılı sonuçlar alan Karadeniz Fırtınası, son 16 turunda Yukatel Denizlisporu, yarı finalde de BB Erzurumspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi. , Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'da seri devam ediyor!

ÇİMŞİR'DEN BİR İLK

ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen , Trabzonspor'da görev alan son 10 teknik adam içerisinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı olma başarısını gösterdi. Bordo-mavililerde 'in ardından , , , Vahid Halilhodziç, , , Sadi Tekelioğlu, ve Ünal Karaman görev yapmış ve hiçbir teknik adam liderlik yaşayamamıştı.

Alexander Sörloth'un gözü o rekorda!

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