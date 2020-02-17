Hüseyin Çimşir'den bir ilk! Son 11 yılda...

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında teknik direktörlüğe gelen Hüseyin Çimşir ile zirveye kanatlandı. Süper Lig'in 22. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 1 maç eksiğine rağmen zirveye yerleşti. Öte yandan Çimşir, Fırtına'da son 11 sezonda görev yapan teknik direktörler arasında en iyi başlangıcı yapan çalşıtırıcı olma başarısını gösterirken, Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor ile liderliğe ulaşan ilk isim oldu.

Süper Lig'in ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapan çıktığı 4 maçtan 12 puan toplayarak zirveye yerleşen Trabonspor'da şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. Ligin 19. haftasında zirve yarışındaki rakibi Fenerbahçe'yi devirerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönen bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u da devirerek bir maç eksiğine rağmen liderliğe yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar alan Karadeniz Fırtınası, son 16 turunda Yukatel Denizlisporu, yarı finalde de BB Erzurumspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi. Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

ÇİMŞİR'DEN BİR İLK

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da görev alan son 10 teknik adam içerisinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı olma başarısını gösterdi. Bordo-mavililerde Şenol Güneş'in ardından Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman görev yapmış ve hiçbir teknik adam liderlik yaşayamamıştı.