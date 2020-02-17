17 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzon'un yerel basınından şampiyonluk sesleri!

Trabzon'un yerel basını çıldırdı! Şampiyonluk...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2020

, 'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 298 hafta sonra liderlik koltuğuna otururken 'da yayımlanan yerel gazetelerde, şampiyonluk söylemleri iyice arttı.

'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirttiler.

Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk yürüyüşü", Karadeniz Gazetesi, "Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev. Bayrakları açın, şampiyonluk yakın" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına duyurdu. Kuzey Ekspres Gazetesi "Bu sene o sene olacak. İşte zirvenin yeni sahibi", Karadeniz Son Nokta Gazetesi, "Ağlata Ağlata yürüyoruz, mutlu sona", Taka Gazetesi de "Mekanın sahibi geri döndü" başlığını attı.

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