Trabzonspor ikinci devrede buldozer gibi!

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında puan kaybettiği takımlardan rövanşları aldı, Bordo-mavililer; Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.

Lider Trabzonspor, Süper Lig'ilk devresinde puan kaybettiği takımlarla hesabı tek tek kapatıyor. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, ikinci maçta ise Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bordo-mavililer, sonraki süreçte ise önce deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1, daha sonra da sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı. Fırtına ardından Sivas'a deplasmanda 2-1 kaybetmişti. İkinci devrede ise Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Gençlerbirliği'ni 2-0 ve Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.