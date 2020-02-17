17 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor ikinci devrede buldozer gibi!

Trabzonspor ikinci devrede buldozer gibi!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2020

, ligin ikinci yarısında puan kaybettiği takımlardan rövanşları aldı, Bordo-mavililer; , , ve 'u mağlup etti.

Lider , 'ilk devresinde puan kaybettiği takımlarla hesabı tek tek kapatıyor. Sezonun ilk yarısında ile 1-1 berabere kalan ekibi, ikinci maçta ise Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bordo-mavililer, sonraki süreçte ise önce deplasmanda ile 1-1, daha sonra da sahasında ile 2-2 berabere kalmıştı. Fırtına ardından 'a deplasmanda 2-1 kaybetmişti. İkinci devrede ise Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Gençlerbirliği'ni 2-0 ve 'u 2-0 mağlup etti.

Hüseyin Çimşir: Önemli olan sezonu lider bitirebilmek haberin devamı

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