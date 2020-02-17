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Trabzonspor ikinci devrede buldozer gibi!
Giriş Tarihi: 17.02.2020
Trabzonspor, ligin ikinci yarısında puan kaybettiği takımlardan rövanşları aldı, Bordo-mavililer; Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.
Lider Trabzonspor, Süper Lig'ilk devresinde puan kaybettiği takımlarla hesabı tek tek kapatıyor. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, ikinci maçta ise Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bordo-mavililer, sonraki süreçte ise önce deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1, daha sonra da sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı. Fırtına ardından Sivas'a deplasmanda 2-1 kaybetmişti. İkinci devrede ise Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Gençlerbirliği'ni 2-0 ve Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
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