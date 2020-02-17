Trabzonspor'da şampiyonluk ateşi yandı
Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor’u Sörloth ve Caner (k.k) ile deviren Trabzonspor, bir maçı eksik olmasına rağmen dokuz sezon sonra bir haftayı lider tamamladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile kasırga gibi esen Trabzonspor, dün de Sivasspor'u yenerek Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Kritik maçta Sörloth ve Caner (kendi kalesine) 3 puanı alan Karadeniz devi, bir maçı eksik olmasına rağmen 44 puana çıktı ve zirveyi ele geçirdi. Ligin ikinci yarısında 4'te 4 yapan Çimşir'in takımı, 298 hafta sonra (9 sezon) bir haftayı lider kapatarak tarihi bir başarı elde etti.
FENER'E KAPTIRMIŞTI
Fırtına, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı. Bordomavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu F.Bahçe'ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, 9 sezon sonra liderlik başarısı göstererek şampiyonluk yolunda da önemli bir virajı geçti. Haftaya lider giren Sivasspor ise 42 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.
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