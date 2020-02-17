17 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da şampiyonluk ateşi yandı

Trabzonspor'da şampiyonluk ateşi yandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2020

'in 22. haftasında ’u Sörloth ve Caner (k.k) ile deviren , bir maçı eksik olmasına rağmen dokuz sezon sonra bir haftayı lider tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile kasırga gibi esen , dün de 'u yenerek 'de liderlik koltuğuna oturdu. Kritik maçta Sörloth ve Caner (kendi kalesine) 3 puanı alan devi, bir maçı eksik olmasına rağmen 44 puana çıktı ve zirveyi ele geçirdi. Ligin ikinci yarısında 4'te 4 yapan Çimşir'in takımı, 298 hafta sonra (9 sezon) bir haftayı lider kapatarak tarihi bir başarı elde etti.

FENER'E KAPTIRMIŞTI

Fırtına, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı. Bordomavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu F.Bahçe'ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, 9 sezon sonra liderlik başarısı göstererek şampiyonluk yolunda da önemli bir virajı geçti. Haftaya lider giren Sivasspor ise 42 puanda kalarak 3. sıraya geriledi.

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