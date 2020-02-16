16 Şubat 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeniler süper

Trabzonspor'da yeniler süper
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2020

'da ara döneminde kadroya katılan Ndiaye ve Guilherme gelir gelmez 11’e yerleşti. Messias, Da Costa ve Bilal ise rekabete hazır olduklarını gösterdi.

Devre arası transferi zordur derler ancak nokta atışı isimleri renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Yeni transferlerden Guilherme ve Badou Ndiaye direkt 11'e yerleştiler. Transferin son günü gelen Guilherme 241 dakikada 2 gol, 1 asistlik katkı vererek klasını konuşturdu. Ndiaye de kupada 2 asistle oynadı. Hüseyin Çimşir, iki stoper Messias ve Da Costa'ya kupadaki Erzurumspor mücadelesinde şans tanıdı. da bu mücadelede boy gösterdi. Messias ve Da Costa sınıfı geçerken, Bilal de yaptığı asistle "Hazırım" mesajını verdi.

Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok atıyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına taht peşinde Fırtına taht peşinde
Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok atıyor Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok atıyor
Trabzonspor ile Sivasspor 28. randevuda Trabzonspor ile Sivasspor 28. randevuda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör