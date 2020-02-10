10 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme seriye bağladı

Nwakaeme seriye bağladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Anthony Nwakaeme şov hız kesmeden devam ediyor. Nijeryalı kanat oyuncusu son üç maçta da gol atmayı başardı. Formda yıldız; , Kasımpaşa ve ile oynanan lig maçlarında fileleri havalandırarak takımının ligde yakaladığı çıkışa önemli bir katkı sağladı.

Anthony Nwakaeme şov hız kesmeden devam ediyor. Nijeryalı kanat oyuncusu son üç maçta da gol atmayı başardı. Formda yıldız; , Kasımpaşa ve ile oynanan lig maçlarında fileleri havalandırarak takımının ligde yakaladığı çıkışa önemli bir katkı sağladı. Nwakaeme bu sezon toplamda ise oynadığı 31 maçta 11 gol+8 asistlik başarılı bir performans ortaya koydu.

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