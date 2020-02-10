10 Şubat 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Şampiyon gibi karşılandı

Şampiyon gibi karşılandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Taraftarlar, takımı Trabzon’da tezahüratlarla karşıladı. Vakfıkebir ilçesinde kar yağışına aldırış etmeden bekleyen bordo-maviller, futbolcularla birlikte galibiyeti kutladı.

Taraftarlar, takımı Trabzon'da tezahüratlarla karşıladı. Vakfıkebir ilçesinde kar yağışına aldırış etmeden bekleyen bordo-maviller, futbolcularla birlikte galibiyeti kutladı.

KARTOPU VE MIHLAMA
Bordo-mavililer, Ankara dönüşü Trabzon'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçakla Samsun'a geçti. Geceyi Samsun'da konaklayarak geçiren kafile dün karayolu ile Trabzon'a geldi. Galibiyet yol yorgunluğunu unuttururken, futbolcular kartopu oynayıp şakalaştı. Gece mıhlama yiyip, güç depoladı.

BİZE HER YER TRABZON
Fırtına, dış sahadaki 138 günlük yenilmezlik serisini sürdürdü. Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 lig maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Tek mağlubiyetini 23 Eylül 2019'da Sivas'ta 2-1'le alan Karadeniz ekibi dış sahada 18 puan toplarken bu alanda ligin de en iyisi oldu.

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